Власть 05 июля 2023, 21:48 Генерал с боевым опытом войдет в состав правительства Белгородской области Гладков взял на работу в правительство Белгородской области офицера с боевым опытом пресс-служба правительства Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ближайшее время возьмет в правительство генерала с боевым опытом. О кадровых переменах глава региона сообщил во время прямого эфира, который транслировали на его странице во «ВКонтакте».

«Кадровые изменения в правительстве произойдут в ближайшее время. Мы внесем изменение в структуру правительства. <…> Буду брать на работу генерала с боевым опытом. Нам нужно усиление в этой работе, это абсолютно очевидно», — сказал он.

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По словам Гладкова, структура правительства Белгородской области не является статичной, поэтому она требует изменений в зависимости от стоящих перед регионом задач.

Ранее заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева отстранили от должности. Гладков объяснил такое решение систематическим невыполнением замгубернатора своих обязанностей. Речь шла о некачественной работе по восстановлению домов в Новой Таволжанке и Шебекине.