05 июля 2023, 21:48
Генерал с боевым опытом войдет в состав правительства Белгородской области
Гладков взял на работу в правительство Белгородской области офицера с боевым опытом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ближайшее время возьмет в правительство генерала с боевым опытом. О кадровых переменах глава региона сообщил во время прямого эфира, который транслировали на его странице во «ВКонтакте».
«Кадровые изменения в правительстве произойдут в ближайшее время. Мы внесем изменение в структуру правительства. <…> Буду брать на работу генерала с боевым опытом. Нам нужно усиление в этой работе, это абсолютно очевидно», — сказал он.
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По словам Гладкова, структура правительства Белгородской области не является статичной, поэтому она требует изменений в зависимости от стоящих перед регионом задач.
Ранее заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева отстранили от должности. Гладков объяснил такое решение систематическим невыполнением замгубернатора своих обязанностей. Речь шла о некачественной работе по восстановлению домов в Новой Таволжанке и Шебекине.
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