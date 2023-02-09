Власть 09 февраля 2023, 15:52 Генерал ответил на критику Кадырова и сказал, что не собирается сдаваться полякам Генерал Соболев после слов Кадырова заявил, что не собирается сдаваться в плен к полякам РИА «Новости»

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Депутат, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев счел предложение руководителя Чечни Рамзана Кадырова сдаться в плен Польше странным. Об этом парламентарий заявил НСН и подчеркнул, что не собирается этого делать.

«Странное, конечно, заявление. Полякам сдаваться никто не собирается. Я бы предпочел с поляками разобраться обычным вооружением», — сказал Соболев.

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Он высказал мнение, что ВС России нужно восстановить до такого уровня, чтобы российская армия могла отразить агрессию любого противника, в том числе и блока НАТО.

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Ранее генерал сказал о том, что российская сторона вряд ли пойдет против Польши. Кадыров понял слова депутата таким образом, как будто бы тот усомнился в возможности Вооруженных сил России одержать победу. В связи с этим он предложил Соболеву сдаться в плен полякам.