Власть 15 июня 2023, 19:20 Гендиректор «Северстали» Шевелев заявил, что ПМЭФ способствует большему контакту власти и бизнеса

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В Петербурге с 14 по 17 июня проходит ПМЭФ. В рамках мероприятия генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев рассказал РИА ФАН, что по итогу он ожидает, что здесь заключают реальные договоры и примут важные решения.

Он подчеркнул, что форум способствует установлению более тесных связей между бизнесом и властью. И также дает возможность поддерживать контакт и дальше, углубляя взаимодействие секторов.

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«Бросается в глаза не только большое участие государственных, федеральных и региональных, структур, но и большое количество представителей бизнеса. Уверен, что текущая ситуация способствует еще большему взаимодействию государственного и частного партнерства, выходу на конкретные проекты», — подытожил Александр Шевелев.

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