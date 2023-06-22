Власть 22 июня 2023, 11:31 Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Россию Рябков: гендиректор МАГАТЭ прибудет в Калининград для встречи с главой Росатома РИА «Новости»

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Россию 23 июня. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова привел ТАСС.

«Он будет в Калининграде завтра», — сказал заместитель министра иностранных дел.

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Рябков уточнил, что руководитель МАГАТЭ встретится в Калининграде с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

В середине июня делегация Международного агентства по атомной энергии во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС. Это была третья поездка директора МАГАТЭ на эту атомную электростанцию.

Вооруженные силы Украины нарушили режим тишины и открыли огонь по миссии агентства. Обстрел начался, как только делегация подъехала к границе. Представителям МАГАТЭ вместе с Гросси пришлось переждать в безопасном месте, никто из них не пострадал.