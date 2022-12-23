Власть 23 декабря 2022, 08:29 «Газпрому» запретили покупать газ у СП с Wintershall и OMV дороже установленного лимита Президент Путин запретил «Газпрому» покупку газа по цене выше лимита у Wintershall и OMV Patrick Hendry / Unsplash

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Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупку газа по цене выше установленного лимита у совместных предприятий с OMV и Wintershall. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о покупке голубого топлива, добываемого на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного и на Южно-Русском газовом месторождении. Действие указа распространили на правоотношения, возникшие после 1 марта уходящего года.

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Предельный размер платы должно определить правительство. Путин поручил сделать это в течение 10 дней.

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Wintershall Dea — крупнейшая европейская нефтегазодобывающая компания. Ее специалисты занимаются разработкой месторождений в Латинской Америке, Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Германии и на севере Европы. Ранее исполнительный директор организации Марио Мерен назвал вымыслом информацию о том, что добываемый в РФ газовый конденсат могут направить на производство реактивного топлива. Руководство нефтегазового концерна OMV из Австрии ранее предложило национализировать «дочку» компании OGMT, которая связана контрактами с «Газпромом».