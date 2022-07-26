«Газпром» выпустит заявление о ситуации с «Северным потоком»

Антироссийские санкции и ограничения усложняют работу газопровода «Северный поток», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия еще не получила необходимую турбину и «Газпром» выступит с заявлением по этой ситуации, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, есть неполадки с турбинами, она после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной», — рассказал Песков. Он отметил, что «Газпром» работает над этой ситуацией. Кремль попросил компанию выступить с соответствующим заявлением, подчеркнул пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, не будь антироссийских ограничений, этой проблемы бы не было — «все осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы».

Накануне «Газпром» остановил эксплуатацию еще одной турбины, необходимой для работы «Северного потока». В компании пояснили, что агрегат пришла пора обслуживать.