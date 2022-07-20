«Газпром» всегда выполнял все свои обязательства и намерен так поступать и дальше. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«„Газпром“ всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», — сказал российский лидер журналистам.

По его словам, западные страны пытаются переложить на «Газпром» свои ошибки в энергетической сфере. Также Путин высказался о закрытии Украиной одного из маршрутов поставок российского газа в Европу. Он отметил, что это произошло по политическим причинам и без каких-либо оснований.

Как заявил Путин, пока «Газпром» не получил официальных документов о скором возвращении турбины для «Северного потока». Ее должны привезти из Канады после проведения ремонта. Для поставок газа в европейские страны можно запустить «Северный поток — 2», но его уже наполовину задействовали для внутреннего рынка России.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Евросоюз настроился на худший сценарий зимнего отопительного сезона. Страны не исключают, что «Газпром» полностью откажется поставлять голубое топливо.