Поток газа по магистрали «Ямал — Европа», следующей из России в Германию, остановился на входе в ГТС ФРГ. Об этом написал «Интерфакс».

Данные германского оператора Gascade говорят о наличии брони на поставку газа в обратном, реверсном направлении, то есть из Германии в Польшу. Однако газ по этому направлению так и не доставили. Об этом говорят результаты работы МГ «Ямал — Европа» за первые три часа новых газовых суток (по 11:00 по московскому времени).

Ранее стало известно, что газопровод с конца февраля функционировал в переменном режиме. Днем происходила транспортировка газа в Польшу, ночью — в ФРГ. Прямой непрерывный поток газа наладился с 9 марта с востока на запад.

«На вторник, 15 марта, „Газпром“ не заказал транспорт газа по „Ямалу — Европе“ ни на регулярной сессии бронирований (прошлым вечером), ни на дополнительной (ночью)», — сказано в материале.

Тем временем агентство Fitch понизило рейтинги российских сырьевых компаний, в том числе и «Газпрома».