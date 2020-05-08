Газон закатали в асфальт в Омске
Асфальт уложили прямо на газон в Омске. Теперь городские власти проводят проверку, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
Проведение подобных работ никто не разрешал, заявил представитель департамента информационной политики администрации города Дастан Бейсебаев.
«Администрация центрального округа проводит проверку. Выясняют, потому что никаких ордеров и разрешений на эти работы не выдавалось», — отметил он.
Администрация Омска точно не укладывала асфальт на газон, рассказал Бейсебаев. Авторов идеи сейчас ищут. Пока известно одно — никто не выдавал разрешение на проведение земляных работ.
Накануне местные жители отправили жалобы на рабочих, которые ремонтировали дворы по адресу: Иртышская набережная, дом 11. После этих работ на месте газона появился асфальт. В интернете предположили, что рабочих наняли жильцы дома, чтобы те сделали им парковку для машин.