    08 мая 2020, 11:47

    Газон закатали в асфальт в Омске

    Алена Макаренко

    Асфальт уложили прямо на газон в Омске. Теперь городские власти проводят проверку, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Газон закатали в асфальт в Омске

    Проведение подобных работ никто не разрешал, заявил представитель департамента информационной политики администрации города Дастан Бейсебаев.

    Газон закатали в асфальт в Омске | Изображение 1
    Источник фото: ВКонтакте

    «Администрация центрального округа проводит проверку. Выясняют, потому что никаких ордеров и разрешений на эти работы не выдавалось», — отметил он.

    Администрация Омска точно не укладывала асфальт на газон, рассказал Бейсебаев. Авторов идеи сейчас ищут. Пока известно одно — никто не выдавал разрешение на проведение земляных работ.

    Накануне местные жители отправили жалобы на рабочих, которые ремонтировали дворы по адресу: Иртышская набережная, дом 11. После этих работ на месте газона появился асфальт. В интернете предположили, что рабочих наняли жильцы дома, чтобы те сделали им парковку для машин.