Газон закатали в асфальт в Омске

Проведение подобных работ никто не разрешал, заявил представитель департамента информационной политики администрации города Дастан Бейсебаев.

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«Администрация центрального округа проводит проверку. Выясняют, потому что никаких ордеров и разрешений на эти работы не выдавалось», — отметил он.

Администрация Омска точно не укладывала асфальт на газон, рассказал Бейсебаев. Авторов идеи сейчас ищут. Пока известно одно — никто не выдавал разрешение на проведение земляных работ.

Накануне местные жители отправили жалобы на рабочих, которые ремонтировали дворы по адресу: Иртышская набережная, дом 11. После этих работ на месте газона появился асфальт. В интернете предположили, что рабочих наняли жильцы дома, чтобы те сделали им парковку для машин.