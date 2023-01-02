Власть 02 января 2023, 12:16 Газификацию российских регионов переведут на альтернативные источники газа Законопроект об использовании альтернативных видов газа в регионах разработали в Совфеде РИА «Новости»

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Альтернативные виды газа для подключения домов и предприятий в российских регионах, где не развиты трубопроводные сети, предложил использовать глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на разработанный сенатором законопроект.

В документе говорится, что инициатива поможет с выполнением сразу ряда поручений президента России Владимира Путина — с развитием альтернативных источников энергии, с реализацией программы газификации, а также с расширением внутреннего рынка.

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Действующее законодательство предусматривает использование только природного газа, регулирование альтернативных источников энергии в нем не прописано.

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«В труднодоступных районах, субъектах России, на территории которых отсутствуют газораспределительные сети или эти сети не развиты, газификация с использованием природного газа экономически нецелесообразна», — отметили в пояснительной записке.

Сенатор Кутепов предложил использовать для обеспечения энергией сжиженные виды топлива и компримированный (сжатый) природный газ.

Законопроект также предусматривает введение регулирования оплаты за присоединение к единой системе учета газовых баллонов и транспорта, перевозящего сжиженный энергоноситель. Сумму оплаты рассчитают согласно утвержденным федеральным правительством тарифам.

В случае принятия законопроекта альтернативные виды газа приравняют к обычному природному энергоносителю, что позволит использовать их в программе социальной газификации, увеличить объемы потребления и обеспечить единую цену для потребителей.

Предлагаемые меры также помогут сохранить средства в федеральном и местных бюджетах.