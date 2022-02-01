Песков назвал путаницей сообщения СМИ о передаче США ответа на гарантии безопасности

Россия передала США документ, который не касается гарантий безопасности и посвящен совершенно другой теме. Как сообщила «Газета.ru», об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что Россия передала США свой ответ на предложения по предложенным ранее гарантиям безопасности.

«Возникла путаница. Там были другие соображения по другой тематике. Ответа России по главной теме не было», — пояснил Песков.

Он напомнил, что сообщения о якобы подготовленном ответе уже опровергли представители Министерства иностранных дел.

Ответ на предложение США пока еще готовится, подчеркнул Песков. Он пояснил, что документ предоставят, когда президент России Владимир Путин сочтет нужным.

Песков не исключил, что этот вопрос российский лидер затронет во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщил RT.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Белый дом получил ответ России на предложенные ранее предложения по гарантиям безопасности.

Это сообщение опроверг заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он подчеркнул, что ответы на предложения США и НАТО еще готовятся.

Проекты по гарантиям безопасности для США и НАТО МИД России подготовил еще в конце прошлого года. В документах говорилось, что военный альянс отказывается от размещения ракет средней и меньшей дальности вне своей территории, а также отказывается от дальнейшего расширения. Гарантии безопасности стали темой переговоров российско-американской встречи, заседания Совета Россия — НАТО, а также встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Администрация США передала свое решение по предложениям России о гарантиях безопасности, но просила их не разглашать. Следующий шаг в переговорах должна сделать российская сторона.