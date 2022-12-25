Власть 25 декабря 2022, 18:34 Гарантии безопасности России назвали приемлемой развязкой конфликта на Украине Депутат Чепа назвал гарантии безопасности России развязкой конфликта на Украине РИА «Новости»

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Выполнение условий России о гарантиях безопасности, которые она поставила в конце 2021 года, станут приемлемой развязкой украинского конфликта. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал Lenta.ru слова президента России Владимира Путина о возможных переговорах.

Он напомнил, что глава государства в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна готова договариваться со всеми участниками процесса о приемлемых развязках. Но другая сторона отказалась от диалога.

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«Приемлемые — это, наверное, условия, которые должны отвечать тем гарантиям безопасности, о которых мы говорили в прошлом году. Это, очевидно, те условия, которые мы выдвигали на предыдущих переговорах», — заявил Чепа.

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Переговоры с украинской стороной, напомнил он, проходили весной и могли продолжиться дальше, если бы киевский режим выполнил поставленные перед ним условия.

«Хорошо, что президент еще раз подтвердил нашу готовность, мы ее никогда не отрицали», — добавил депутат.

Президент России Владимир Путин отметил, что не видит опасности в противостоянии со странами НАТО. Он подчеркнул, что стране не оставили выбора, поэтому она делает все, чтобы защитить своих граждан.