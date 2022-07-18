«Гамбит против России». Лавров отреагировал на статус кандидата в ЕС для Украины

Предоставление Украине и Молдавии статуса страны — вечного кандидата в ЕС является «геополитическим гамбитом против РФ». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он написал в своей статье для газеты «Известия».

«Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что сейчас активно рекламируют «европейское политическое сообщество», которое инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. По словам главы МИД России, в этом сообществе «особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях».

Ранее Макрон отмечал, что в новое сообщество пригласят войти все страны Европы, но не Россию. При этом Лавров подчеркнул, что РФ «туда и не надо». Однако само заявление французского лидера, которое раскрывает суть «этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи», показательно.