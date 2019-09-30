Футбольного фаната отправили в колонию-поселение за удар по омоновцу

Петроградский районный суд приговорил обвиняемого в избиении сотрудников Росгвардии на состоявшемся в августе матче «Зенит» — «Краснодар» к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

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Об этом сообщил «Интерфакс — Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу суда.

В ходе слушаний было установлено, что Денис Первачук в ответ на призыв замкомандира батальона ОМОН соблюдать порядок, нанес ему «не менее одного удара» рукой в левую область лица. Серьезных трав при этом офицер не получил.

В результате драки, произошедшей 3 августа между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОН пострадали два бойца Росгвардии. У одного были диагностированы легкие травмы, другой получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

Были арестованы трое мужчин, еще один находится под подпиской о невыезде. Следователи заявили, что она действовали «умышленно и из хулиганских побуждений».

Свою вину они признали.