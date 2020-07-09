Фургала заподозрили в преступлениях, совершенных много лет назад. Возможна ли отмена наказания из-за срока давности?

Губернатор Хабаровского края подозревается в тяжких преступлениях, которые произошли в 2004–2005 годах. По закону срок давности в данном случае освобождает от уголовной ответственности спустя 15 лет после произошедшего. Как это повлияет на дело Сергея Фургала, «360» рассказал адвокат Роман Максимович.

По его словам, статья 105 (часть 2) УК РФ «Убийство» предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь. На этих моментах надо акцентировать внимание, так как основной срок давности по этой и другим тяжким статьям составляет 15 лет.

«Но есть статья 78 (часть 4) УК РФ „Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности“, которая гласит, что вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью либо пожизненным лишением свободы, решается судом», — подчеркнул Максимович.

То есть будут ли действовать сроки давности по делу губернатора Хабаровского края, станет понятно только в суде. Адвокат отметил, что Фургала в силу международных договоренностей не смогут приговорить ни к пожизненному заключению, ни к смертной казни.

«До 20 лет ему вполне могут обозначить любой срок», — добавил собеседник «360».

Сергея Фургала задержали утром 9 июля около его дома в Хабаровске. Он подозревается в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов. Также СК проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Губернатора доставили в Москву. По данным источника РИА «Новости», Фургала уже привезли в Следственный комитет.