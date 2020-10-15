Фургал рассказал о проблеме со здоровьем

Находящийся в следственном изоляторе экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о наличии у него проблемы со здоровьем. Незадолго до ареста врачи выявили у него заболевание, и теперь он нуждается в компьютерной томографии.

Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева в своем Instagram-аккаунте.

По словам Фургала, незадолго до ареста медики выявили у него «некий серьезный процесс», рассказала Меркачева. При этом она заметила, что экс-губернатор не давал разрешения разглашать название заболевания.

В настоящее время Фургалу нужно сделать компьютерную томографию (КТ). Член ОНК отметила, что у следователя есть выписки из хабаровских больниц о здоровье Фургала, но их не передают в медицинскую часть. Адвокаты заявляют об активной работе над этим вопросом, отметила Меркачева.

В начале октября Сергей Фургал пожаловался на постепенное ухудшение зрения в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, которая посетила этот следственный изолятор.

Сергея Фургала задержали в Хабаровске в ночь на 9 июля. Бывшему губернатору предъявили обвинения в трех преступных эпизодах. По версии следствия, он организовал убийство двух бизнесменов и покушение на предпринимателя в 2004–2005 годах. Фургалу грозит пожизненное заключение. Ранее с экс-губернатора потребовали взыскать 1,5 миллиарда рублей. Такую сумму потерпевшие по его делу сочли достаточной для компенсации морального ущерба.