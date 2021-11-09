ФСО проведет учения в Госдуме и администрации президента

Федеральная служба безопасности (ФСО) предупредила, что с сегодняшнего дня и до четверга будет проводить тактико-специальные учения в администрации Кремля, Госдуме, Белом доме, Совете Федерации и на некоторых других охраняемых объектах.

«В период с 9 по 11 ноября 2021 года на отдельных охраняемых объектах ФСО России — Государственная дума, Совет Федерации, Дом правительства, на территории комплекса зданий Администрации президента Российской Федерации и на ряде объектов ФСО России — будут проведены тактико-специальные учения», — заявили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО. Сообщение процитировал ТАСС.

Никаких ограничений для людей или проезда транспорта во время мероприятий не будет.

ФСО отвечает за безопасность руководства страны. В задачи службы входят предупреждение, выявление и пресечение противоправных действий, направленных на объекты государственной охраны и охраняемые объекты, где находятся федеральные органы государственной власти, а также прилегающие к ним территории и акватории. Все эти места находятся под надзором федеральных органов государственной охраны.