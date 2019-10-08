  • ФСИН возглавил Калашников

    08 октября 2019, 14:10

    Нина Петлинова

    Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников, который раньше занимал пост начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

    «МК.RU» уточнил, что приказ о назначении Калашникова на этот пост подписал президент России Владимир Путин. На Официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются подобные указы и документы, он еще не появился.

    Путин уволил главу ФСИН

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    Новый директор ФСИН окончил академию ФСБ. Прежде чем занять пост начальника УФСБ, он служил в контрразведке. Калашников известен тем, что задержал губернатора Коми Вячеслава Гайзера, а также руководителя УФСИН в Республике Коми Александра Протопопова. Впоследствии их приговорили к 11 и 7 годам колонии строгого режима соответственно.

    Третьего октября Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности пятерых генералов. В их числе Геннадий Корниенко, который занимал пост директора ФСИН. Он достиг возраста, после которого уже не имеет права нести службу — 30 сентября генералу исполнилось 65 лет.