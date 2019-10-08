ФСИН возглавил Калашников

«МК.RU» уточнил, что приказ о назначении Калашникова на этот пост подписал президент России Владимир Путин. На Официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются подобные указы и документы, он еще не появился.

Путин уволил главу ФСИН Подробнее

Новый директор ФСИН окончил академию ФСБ. Прежде чем занять пост начальника УФСБ, он служил в контрразведке. Калашников известен тем, что задержал губернатора Коми Вячеслава Гайзера, а также руководителя УФСИН в Республике Коми Александра Протопопова. Впоследствии их приговорили к 11 и 7 годам колонии строгого режима соответственно.

Третьего октября Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности пятерых генералов. В их числе Геннадий Корниенко, который занимал пост директора ФСИН. Он достиг возраста, после которого уже не имеет права нести службу — 30 сентября генералу исполнилось 65 лет.