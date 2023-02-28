Власть 28 февраля 2023, 17:11 ФСБ займется поиском пропаганды терроризма и экстремизма в соцсетях Президент Путин призвал ФСБ пресекать пропаганду терроризма и экстремизма в соцсетях РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности должна работать над выявлением и пресечением использования интернета и социальных сетей для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Текст его выступления опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма», — отметил он.

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Также нужно пресекать деятельность тех, кто пытается вовлечь россиян в террористические ячейки. Глава государства подчеркнул, что наиболее уязвимой категорией населения является молодежь.

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Столь же активно российский лидер призвал противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за 2022 год выросло, добавил Путин.

Глава государства назвал мразями тех, кто пытается расколоть российское общество. Он обратил внимание ФСБ на то, что нужно пресекать деятельность людей, продвигающих идеи сепаратизма, национализма и ксенофобии. Также президент поручил усилить работу контрразведки из-за активизации западных служб.