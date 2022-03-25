ФСБ задержала шпионившего за украинскими политологами и журналистами в России

УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в шпионаже задержала уроженца Украины, также имевшего гражданство Польши. Он, по предварительным данным, следил за украинскими журналистами и политологами в России.

Уроженец Харькова Андрей Рудась задержан в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Он пытался добывать информацию о военных, которые участвуют в спецоперации на Украине.

«Установлено, что подозреваемый был завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины и поддерживал конфиденциальное сотрудничество под оперативным псевдонимом „Малыш“», — сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Иностранец в 2019 году приехал в московский регион. Он поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии.

«По заданию СБУ Рудась Андрей Витальевич осуществлял сбор и передачу сведений в отношении украинских политологов и журналистов, работающих в России, являющихся противниками действующего киевского режима», — подчеркнули в ведомстве.

Во время беседы с правоохранительными органами он признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины, раскрыл обстоятельства своей вербовки, какие задания выполнял и как передавал данные в СБУ.

Все обстоятельства этого дела выясняются.