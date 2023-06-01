Важное 01 июня 2023, 11:18 ФСБ раскрыла, как США вели разведывательную акцию в России ФСБ: США с помощью распространения вирусов на Apple вели разведдеятельность в России РИА «Новости»

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Соединенные Штаты запускали вирусы на телефоны компании Apple и таким образом вели разведывательную деятельность в России. Об этом заявила ЦОС ФСБ РФ. Информация появилась на сайте ведомства.

«Федеральной службой безопасности совместно с ФСО России вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США)», — сказано в сообщении.

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Это удалось выяснить из-за аномалий во время обеспечения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры России, которые характерны лишь для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловлены «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО)». Оно использовало уязвимости, предусмотренные производителем.

Таким образом несколько тысяч гаджетов этого известного бренда оказались заражены. Жертвами стали не только российские абоненты, но и люди с зарубежными номерами. Последние использовали сим-карты, которые зарегистрированы на посольства и дипломатические представительства стран НАТО, СНГ в России. Также речь идет о телефонах дипломатов из Китая, Израиля и Сирии.