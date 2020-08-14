ФСБ проверит депутатов Госдумы на двойное гражданство

Такое поручение дано после рассмотрения доклада председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и Отари Аршбы, главы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

До этого, в конце июля, они запрашивали данные о наличии или отсутствии иностранного гражданства у некоторых депутатов Госдумы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

«Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами VII созыва», — рассказал Володин.

По этой причине Пискарев и Аршба продолжат проверку. Теперь они отправят соответствующие запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР.

Проверка продолжится именно из-за отсутствия информации у ЦИК.

«Если информация [о наличии двойного гражданства] подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры», — добавил он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в 2016 году у кандидатов в депутаты Госдумы не обнаружили второго гражданства. Однако у ЦИК нет полномочий на проверку действующих парламентариев.

Парламентарии и чиновники не имеют права на двойное гражданство в соответствии с Конституцией России.