ФСБ показала новые документы о подготовке Японией нападения на СССР

Ранее засекреченные документы, которые рассказывают о подготовке Японии к нападению на Советский Союз во время Второй мировой войны, появились в общем доступе. Их опубликовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) на своем сайте.

Эти материалы появились в преддверии 73-й годовщины завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными военными преступниками Японии. Токийский процесс проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Он стал более продолжительным, чем Нюрнбергский трибунал (1945–1946 годы).

В документах речь идет о 1945 годе, когда в управлениях контрразведки СМЕРШ Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов появились специальные оперативные группы. Их целью было найти среди японских военнопленных людей, которые совершили военные преступления.

Сотрудники СМЕРШ арестовали высокопоставленных военных. В частности, бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу, бывшего начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикуса, бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации «Кио-Ва-Кай» генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ, а также полковника Сабуро Асаду и бывшего начальника главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.

«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза», — сообщал в докладной записке правительству СССР от 13 февраля 1946 года начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-полковник Виктор Абакумов.

В 1941 году вместе с немецким правительством японцы усилили подготовку к войне. Для этого генеральный штаб Японии разработал план нападения на Советский Союз под названием «Кантокуэн».

Планировалось, что с началом войны Японии проведет террор и диверсии. Речь шла и о бактериологической атаке на войска Красной армии.