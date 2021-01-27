ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика защитой госграниц
Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, сообщает РБК.
В ФСБ отметили, что причиной такого решения стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года.
«Отряд занимается защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули РБК в ведомстве.
Запрета, как утверждают в ведомстве, на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.
В Федеральной службе охраны также ответили на запрос РБК по поводу запретов ограничений в районе Геленджика. В ведомстве сообщили, что там нет охраняемых объектов ФСО, о которых говорилось в фильме Алексея Навального. ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.