ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика защитой госграниц

Бесполетную зону около Геленджика, по утверждению ФСБ, установили летом прошлого года из-за возросшей активности стран НАТО. В ведомстве заявили, что принадлежащих ФСБ объектов там нет.

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, сообщает РБК.

В ФСБ отметили, что причиной такого решения стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО» к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре прошлого года.

«Отряд занимается защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля. Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули РБК в ведомстве.

Запрета, как утверждают в ведомстве, на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ.

В Федеральной службе охраны также ответили на запрос РБК по поводу запретов ограничений в районе Геленджика. В ведомстве сообщили, что там нет охраняемых объектов ФСО, о которых говорилось в фильме Алексея Навального. ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.