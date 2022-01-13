ФСБ назвала создание паники главной целью массовых «минирований» в Свердловской области

В Свердловской области письма о якобы минировании образовательных учреждений и организаций рассылали для создания паники. Злоумышленники хотели дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе.

Цели «минирования» озвучили в свердловском УФСБ, сообщило РИА «Новости». Состоявшуюся рассылку инициировали из-за рубежа.

«Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе», — отметили силовики.

Неизвестные, по данным УФСБ, также намеревались отвлечь правоохранительные органы и экстренные службы региона «на заведомо негодные объекты». Их действия в целом нанесли значительный экономический ущерб.

Сотрудники силового ведомства вместе с полицейскими и спецслужбами проверяют каждое подобное сообщение. В 2021 году в Свердловской области к уголовной ответственности привлекли 10 человек, которые оставили заведомо ложные сообщения о планируемом теракте. Им всем дали реальные сроки — от трех до семи лет лишения свободы.

За подобные преступления, подпадающие под статью 207 УК РФ, отвечать придется с 14 лет. А виновным лицам и их родителям придется компенсировать имущественный и материальный ущерб, связанный с работой скорой помощи, МЧС и других спецслужб.

В УФСБ подчеркнули, что намерены и впредь реагировать на подобную информацию, чтобы обезопасить население и объекты региона от любых угроз.

В Екатеринбурге накануне эвакуировали 151 школу. Сообщения о минировании поступили и в несколько городских университетов. Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать проверку. После массовых «минирований» возбудили уголовное дело о ложном акте терроризма.