Фраза про печенегов и половцев оказалась инициативой Путина

Фраза о набегах печенегов и половцев появилась в речи Владимира Путина по его собственной инициативе. Президент произнес ее в конце своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, откуда в речи Путина взялось упоминание исторических событий на Руси. Слова официального представителя Кремля привел сайт RT.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление», — пояснил Песков.

Он не стал уточнять, что послужило источником для высказывания, но в итоге «все ее слышали». Песков напомнил, что на территории Киевской Руси находилась и современная Украина, которая страдала от набегов печенегов. Из российской истории этот период не вычеркнуть, заметил пресс-секретарь Путина.

Путин на совещании с губернаторами накануне заявил, что на долю России не раз выпадали серьезные испытания, упомянув терзавших страну печенегов и половцев. Президент подчеркнул, что стране удавалось справляться со многими напастями. Выстоит она и в этот раз. Ближайшие две-три недели глава государства назвал определяющими по ситуации с коронавирусом.