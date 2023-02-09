Власть 09 февраля 2023, 15:57 Французский европарламентарий Бенье прокомментировала разрешение ЕС употреблять в пищу сверчков

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В Европарламенте отреагировали на решение Евросоюза расширить список насекомых, пригодных к употреблению в пищу. Французский европарламентарий Аурелия Бенье обеспокоена добавлением домовых сверчков в этот перечень, сообщил RT.

По словам депутата, Евросоюз разрешил использовать насекомых в пищевой продукции с целью положить конец голоду.

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Однако употребление в пищу сверчков и других представителей беспозвоночных может стать причинами депрессии, рака и заражения всего организма паразитами.

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