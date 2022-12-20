Власть 20 декабря 2022, 14:38 Французский депутат пожаловался на недостаточные запасы вооружения из-за помощи Украине

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Депутат Национальной ассамблеи Жан-Пьер Кюбертафон обратился к министру обороны и заявил, что во Франции истощились резервы национального вооружения из-за помощи Украине. Об этом сообщил сайт Lenta.ru.

Отмечается, что в бюджете Франции на следующий год запланировано увеличение финансирования оборонного комплекса на три миллиарда евро.

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Такое увеличение является самым существенным и высоким за последние 15 лет.

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