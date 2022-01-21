Фотографии меню из столовой Госдумы с реальными ценами появились в соцсетях. Их опубликовали в Telegram-канале «Будни Депутата».

Цены на кушанья в столовой демократичные и не превышают 200 рублей за одно блюдо. Автор поста отметил, что часто в Сеть проскальзывают фейки с такой информацией, а их создатели могут использовать графические редакторы.

Ранее в другом Telegram-канале появилось, по всей видимости, отредактированное фото, где цены были очень низкими.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Драпеко жаловалась на плохое питание чиновников на рабочем месте. Она говорила, что депутатам приходится приносить еду из дома, потому что блюдами из буфета насытиться невозможно. Некоторым, по ее словам, даже нечего принести — потому что их жены живут в другом городе.