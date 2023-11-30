Власть 30 ноября 2023, 16:00 Фотографии бывшего дома Шойгу в Красноярске появились в Сети NGS24.ru: бывший сосед Шойгу показал его дом в центре Красноярска Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Министр обороны Сергей Шойгу в конце 1980-х — начале 1990-х годов жил в квартире в центре Красноярска. Его бывший сосед Александр Балякин показал изданию NGS24.ru дом, в котором жил глава Минобороны.

Квартиры в 10-этажном здании на улице Урицкого в 1980-х раздали местной номенклатуре. Балякин рассказал, что Шойгу на тот момент был инспектором Красноярского крайкома КПСС.

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«Сергей [Шойгу] был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут», — признался он.

Бывший сосед министра вспомнил, что познакомился с ним еще в Ачинске, где нынешний глава Минобороны работал сначала мастером, а затем прорабом.

«А тут, дома, мы редко встречались. Все были заняты, много работали», — добавил Балякин.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам бойцов группировки «Днепр», которые проявили в боях отвагу и героизм. Российские военные из мотострелковой роты не дали морским пехотинцам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра.