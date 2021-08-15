Фото- и видеокамеры предложили установить в «сигналках» машин ДПС

МВД России рассматривает возможность установки систем видеонаблюдения и фотофиксации в светосигнальных балках машин ДПС. Сейчас проводится исследование по теме «использования интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением».

Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, оно проводится в Научном центре безопасности дорожного движения МВД.

«В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — сказал собеседник агентства.

По результатам исследования будет рассмотрен вопрос об оснащении новым оборудованием подразделений Госавтоинспекции. Ожидается, что «умные балки» помогут выявлять проблемных водителей и машины, числящиеся в угоне.

Ранее в МВД запланировали изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на водительские права. Ведомство решило повысить осознанное понимание кандидатов в водители безопасных действий в различных дорожных ситуациях.