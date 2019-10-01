  • «Формула Штайнмайера» не избавит Донбасс от провокаций — Клинцевич

    01 октября 2019, 19:34

    Анатолий Минкин, Татьяна Майорова

    Подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» и дальнейшее разведение войск не станет панацеей от провокаций со стороны СБУ. Таким мнением с «360» поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
    «Формула Штайнмайера» не избавит Донбасс от провокаций — Клинцевич

    «Здесь есть некий сдвиг, конечно, но они будут проводить провокации на линии разграничения огня», — сказал сенатор.

    СМИ: Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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    При этом он отметил, что подписание этого документа дает реальную перспективу на собрание «нормандского формата», а ситуация в Донбассе может выйти на мирный путь.

    Во вторник, 1 октября, стало известно, что украинская делегация подписала документ с «формулой Штайнмайера» в ходе встречи контактной группы в Минске.

    Разведение сил пройдет в населенных пунктах Петровское и Золотое.

    Кроме того, «формула Штайнмайера» подразумевает предоставление самопровозглашенным республикам особого статуса.

    Украинская делегация отказалась подписать документ с «формулой Штайнмайера» 18 сентября. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев сам тормозит процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.