Власть 26 июля 2023, 23:08 Форму повестки для мобилизации впервые утвердили в России Правительство утвердило форму повестки для мобилизации РИА «Новости»

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Российское правительство установило форму повестки для мобилизации. Документ разместили на сайте правовой информации.

Постановление вступит в силу с 1 августа 2023 года. В повестке будет ссылка на указ российского лидера Владимира Путина «об объявлении мобилизации», определенные время и дата, в которое мобилизованному гражданину следует прибыть в военкомат. Кроме того, уведомление продублируют в электронной форме в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».

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Повестка будет считаться врученной после размещения на цифровых сервисах. Если гражданин не придет в военный комиссариат в указанное время, на него будут распространены все введенные ранее ограничения — запрет на управление автомобилем, взятие кредитов, регистрацию и сделки с недвижимостью и оформление ИП.

В тексте повестки будут указания взять с собой еду на день, необходимые документы, туалетные принадлежности, а также предупреждение об уголовной ответственности. Однако последняя наступает, если гражданин станет уклоняться от призыва.

Ранее стало известно, что россияне смогут заключать контракт о службе в ВС РФ вне зависимости от их пребывания в запасе. Нововведение касается также жителей новых регионов.