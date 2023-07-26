26 июля 2023, 23:08
Форму повестки для мобилизации впервые утвердили в России
Правительство утвердило форму повестки для мобилизации
Российское правительство установило форму повестки для мобилизации. Документ разместили на сайте правовой информации.
Постановление вступит в силу с 1 августа 2023 года. В повестке будет ссылка на указ российского лидера Владимира Путина «об объявлении мобилизации», определенные время и дата, в которое мобилизованному гражданину следует прибыть в военкомат. Кроме того, уведомление продублируют в электронной форме в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».
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Повестка будет считаться врученной после размещения на цифровых сервисах. Если гражданин не придет в военный комиссариат в указанное время, на него будут распространены все введенные ранее ограничения — запрет на управление автомобилем, взятие кредитов, регистрацию и сделки с недвижимостью и оформление ИП.
В тексте повестки будут указания взять с собой еду на день, необходимые документы, туалетные принадлежности, а также предупреждение об уголовной ответственности. Однако последняя наступает, если гражданин станет уклоняться от призыва.
Ранее стало известно, что россияне смогут заключать контракт о службе в ВС РФ вне зависимости от их пребывания в запасе. Нововведение касается также жителей новых регионов.
Военные
Россия
Частичная мобилизация в РФ
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