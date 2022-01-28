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    28 января 2022, 15:57

    Формат встречи Путина и Беглова изменили из-за коронавируса

    Полина Гребенщикова

    Очная встреча Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не состоится из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    «Очная встреча не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но Беглов отправил Путину письменный доклад по основным вопросам развития города. Президент получит и ознакомится с ним», — заявил Песков.

    Изначально предполагалось, что встреча пройдет 27 января.