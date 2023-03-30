Власть 30 марта 2023, 13:50 Формат участия Путина в церемонии на АЭС «Аккую» еще не определили Представитель Кремля Песков: формат участия Путина на открытии АЭС «Аккую» не определен РИА «Новости»

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Пока неизвестно, в каком формате российский президент Владимир Путин будет принимать участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Пока точных решений не принималось», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, собирается ли Путин полететь в Турцию или же будет участвовать в церемонии по видеосвязи.

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Песков подчеркнул, что российская сторона в любом случае будет достойно представлена на мероприятии. Он отметил, что АЭС «Аккую» — очень важный проект для отношений России и Турции, а также для развития турецкой атомной энергетики.

Ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Владимир Путин может приехать в Турцию 27 апреля для участия в запуске АЭС «Аккую» в Мерсине.

На этой неделе прошла телефонная беседа двух лидеров. Одной из тем стало продление зерновой сделки.