До сих пор не известно, в каком формате пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, он зависит от обстановки с заболеваемостью COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил ТАСС.

Он обратил внимание на то, что данные о заражении коронавирусом в мире постоянно меняются и неизвестно, какими они будут в России к моменту проведения прямой линии. Именно от ковид-обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора зависит, будут ли гости в студии и организуют ли включения из городов.

«Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков предупредил, что прямая линия пройдет позже обычного из-за загруженности президента, но она обязательно состоится, сообщил RT. В прошлом году программа прошла 30 июня, за 3 часа 42 минуты глава государства ответил на 68 вопросов. Ее посмотрели 6,3 миллиона человек.