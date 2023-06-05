Власть 05 июня 2023, 13:16 Формат ОПЕК+ назвали важным для мировой энергостабильности Песков: формат ОПЕК+ сохраняет значение для энергостабильности на мировых рынках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия считает формат ОПЕК+ важным для сохранения стабильной ситуации на мировых энергетических рынках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.

«Безусловно, этот формат сохраняет свою важность и свое значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках», — отметил официальный представитель Кремля.

Реклама

Песков также напомнил, что Россия участвует в ОПЕК+. Страна по-прежнему продолжает работать в рамках этого формата, подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее министерская встреча ОПЕК+ состоялась в Вене. Россию представлял на переговорах зампред правительства РФ Александр Новак.

По итогам заседания его участники договорились продолжить сокращение нефтедобычи. В 2024 году объемы снизят на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Для России согласовали целевую добычу в 9,828 миллиона баррелей вместо действующих 10,478 миллиона.