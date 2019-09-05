Forbes: выход Великобритании из ЕС должен пойти на пользу Москве

По мнению Роджерса, в нынешнем политическом хаосе, который сложился вокруг Brexit, Москва может увидеть для себя возможность для каких-то изменений в положительную сторону.

В связи с этим журналист напомнил о недавнем саммите «Большой семерки», на котором президент США Дональд Трамп призывал вернуться к формату G8 с участием России.

Кроме того, есть надежда, что со сменой режима на Украине диалог между Москвой и Киевом наладится. Именно кризис в российско-украинских отношениях является одним из основных препятствий для восстановления контакта с Западом.

«После завершения Брексита один из самых суровых критиков Кремля больше не будет влиять на политику ЕС, предлагая Москве возможность улучшить отношения с остальной Европой», — отмечается в материале.