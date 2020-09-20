Forbes назвал имена главных землевладельцев среди чиновников и депутатов

Первое место занял генеральный директор авиакомпании «Ямал» и депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк. Общая площадь 195 задекларированных участков земли составляет 370 квадратных километров. Как используются земли, в декларации не указано. Но журнал уточнил, что Крюк является бенефициаром ООО «Рассвет», которое занимается выращиванием зерновых культур и рапса.

Второе место досталось депутату Псковского областного собрания Виктору Гречину. Площадь его земельных участков составила 324,7 квадратного километра. Народный избранник совладелец местной агрофирмы «Победа».

Депутат Верховного совета Хакасии Виктор Санников занял в рейтинге третье место с общей площадью принадлежащей ему земли 220 квадратных километров. Вместе с супругой он владеет 67 участками. Депутат является генеральным директором и совладельцем ООО «Целинное». Фирма занимается производством молока и разведением крупного рогатого скота. Кроме того в собственности Санникова есть скотоводческое хозяйство ООО «Сонское».

На четвертом месте оказался депутат законодательного собрания Алтайского края Сергей Бенслер с землей площадью 175,5 квадратного километра. Он возглавляет агропромышленную компанию «Колос». Как следует из названия, она занимается выращиванием зерновых.

Пятое место досталось депутату Воронежской области Александру Князеву. Вместе с женой он владеет 143 земельными участками общей площадью 160,3 квадратного километра. Он руководит крестьянско-фермерским хозяйством, ориентированным на производство зерновых, мяса и молока.

Замыкает рейтинг губернатор Брянской области Александр Богомаз. В собственности его семьи земля площадью 147,6 квадратного километра. Жена губернатора глава крестьянско-фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием картофеля.