Важное 03 апреля 2023, 09:30 Фонд поддержки участников СВО и семей погибших солдат создали в России Президент Путин пописал указ о создании в России фонда поддержки участников СВО и семей РИА «Новости»

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В России создали государственный фонд поддержки участников спецоперации. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Фонд получил название «Защитники Отечества». Учредителем фонда стало правительство России, председателем Владимир Путин назначил Анну Цивилеву, наблюдательный совет возглавил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Работу организации профинансируют из федерального бюджета, за счет добровольных взносов, пожертвований и других источников.

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«Защитники Отечества» поддержат уволенных со службы ветеранов боевых действий, которые принимали участие или содействовали выполнению задач спецоперации в Донецкой, Луганской народных республиках и на территории Украины с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября. На помощь фонда также смогут претендовать лица, которые с 11 мая 2014 года служили в Вооруженных силах ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах Донбасса. Супругам, несовершеннолетним детям, взрослым сыновьям и дочерям, но ставшим инвалидами до 18 лет, детям-студентам очной формы до 23 лет, проживавщим с перечисленными участниками спецоперации родителям, иждивенцам погибших солдат тоже окажут услуги фонда.

Президент поручил организации сопровождать бывших солдат, помогать им в социальной адаптации, ресоциализации, переобучении и трудоустройстве, оказывать психолого-психотерапевтическую помощь, проводить бесплатные юридические консультации по вопросам получения мер поддержки.

Создать государственный фонд Владимир Путин поручил на оглашении послания Федеральному собранию. Новая структура займется координацией социальной и другой помощи, за каждой семьей закрепят соцработника.