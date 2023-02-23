23 февраля 2023, 14:05
Фонд поддержки участников СВО будет напрямую подчинен правительству РФ — Путин
Президент Путин: фонд поддержки участников СВО будет напрямую подчиняться правительству
Президент России Владимир Путин сообщил, что создаваемый государством фонд поддержки участников спецоперации будет напрямую подчинен правительству. Об этом глава государства заявил, обращаясь к военнослужащим после церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
«Мы его (фонд — прим. ред.) впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — сообщил российский лидер.
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Владимир Путин отметил, что фонд должен стать «хорошей, мощной» структурой. О создании такой организации президент объявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.
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Глава государства добавил, что в рамках работы фонда за каждым человеком и семьей должен быть закреплен социальный работник, который будет работать с людьми в индивидуальном порядке.
«Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Добьемся, чтобы механизм функционировал как нужно, чтобы людям помогал», — заключил российский лидер.
Президент также затронул перспективы работы фонда.
«И потом, как следующий шаг впишем его в работу со всеми другими категориями людей, которые этого заслуживают», — добавил Владимир Путин.
Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что семья каждого участника спецоперации должна быть окружена почетом и заботой. Глава государства подчеркнул, что на нужды этих людей нужно откликаться сразу и без волокиты.
Владимир Путин
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