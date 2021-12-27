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    27 декабря 2021, 17:42

    Фонд «Круг добра» увеличит возраст получателей лекарств

    Путин: возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра», увеличат

    Александр Блинов

    Власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра», созданный для помощи детям со СМА и другими тяжелыми орфанными заболеваниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

    Фонд «Круг добра» увеличит возраст получателей лекарств

    Глава государства в понедельник пообщался с пятилетним мальчиком из Бурятии, который мечтает стать пожарным. Путин также поговорил с его родителями и пообещал помочь с получением препарата, необходимого для лечения ребенка.

    Президент заявил, что власти постараются обеспечить нужными лекарствами как можно большее количество людей.

    «И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет», — сказал Путин.

    Российский лидер ранее в ходе большой пресс-конференции уже высказался о необходимости увеличения возраста получателей лекарств через фонд «Круг добра», созданный для помощи детям с тяжелыми орфанными заболеваниями. Путин заявил, что нужно думать об обеспечении помощью и после того, как человеку исполнится 18 лет.

    Фонд «Круг добра» получает заявки на препараты от родителей, внештатных специалистов Минздрава и региональных властей. Фонд финансируется за счет повышенной ставки НДФЛ при доходах выше пяти миллионов рублей в год.