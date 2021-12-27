Фонд «Круг добра» увеличит возраст получателей лекарств

Власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра», созданный для помощи детям со СМА и другими тяжелыми орфанными заболеваниями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, написало РИА «Новости».

Глава государства в понедельник пообщался с пятилетним мальчиком из Бурятии, который мечтает стать пожарным. Путин также поговорил с его родителями и пообещал помочь с получением препарата, необходимого для лечения ребенка.

Президент заявил, что власти постараются обеспечить нужными лекарствами как можно большее количество людей.

«И будем увеличивать возраст тех, кто получает, — за 18 лет», — сказал Путин.

Российский лидер ранее в ходе большой пресс-конференции уже высказался о необходимости увеличения возраста получателей лекарств через фонд «Круг добра», созданный для помощи детям с тяжелыми орфанными заболеваниями. Путин заявил, что нужно думать об обеспечении помощью и после того, как человеку исполнится 18 лет.

Фонд «Круг добра» получает заявки на препараты от родителей, внештатных специалистов Минздрава и региональных властей. Фонд финансируется за счет повышенной ставки НДФЛ при доходах выше пяти миллионов рублей в год.