ФНС решила ужесточить контроль за использованием кассы на рынках
Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила сократить случаи работы на рынке без кассового аппарата. Также на рынок не пустят продавцов, чья лицензия приостановлена, сообщил РБК. Минфин поддержал предложения.
ФНС разработала поправки в КоАП, а также в законы «О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках».
Налоговики предлагают сократить число случаев, при которых кассовые аппараты на рынке можно не использовать. Перед заключением договора аренды продавец должен будет подтвердить, что у него есть кассовый аппарат.
Компании, управляющие рынками, обяжут постоянно контролировать наличие контрольно-кассовой техники у арендаторов. Также владельцы рынков будут нести ответственность за допуск к работе предпринимателей, чья деятельность приостановлена.
Выносить предупреждения продавцам (вид административной ответственности) предлагается в упрощенном порядке.
На прошлой неделе глава ФНС Даниил Егоров представил эти предложения на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В пресс-службе ведомства заявили, что поправки были разработаны совместно с Минфином. Они узаконят уже существующие нормы.