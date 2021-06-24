Флигель особняка Ивановой в Петербурге начнут ремонтировать в этом году

Дворовой корпус исторического дома Ивановой в Санкт-Петербурге планируют начать ремонтировать в этом году. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Дом вошел в программу «Молодежи — доступное жилье». После ремонта туда заселятся молодые семьи. Петербуржцы возмущены тем, что начало ремонта затянулось.

Пресс-секретарь оператора программы АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» Юрий Варламов ответил на это, что все сроки работ соответствуют графику.

«Сразу после включения здания адресный перечень программы „Молодежи — доступное жилье“ мы приступили к его обследованию, а затем к проектированию», — заявил он.