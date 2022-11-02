Флаги новых регионов России торжественно установили в Совфеде | 360°

Власть 02 ноября 2022, 10:51 Флаги новых регионов России торжественно установили в Совфеде Флаги новых регионов России установили на первом этаже здания Совета Федерации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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На первом этаже здания Совета Федерации в торжественной обстановке установили флаги новых регионов России. Об этом сообщили в Telegram-канале Совфеда. Церемонию транслировали в соцсети «ВКонтакте».

Галерея флагов на первом этаже здания пополнилась флагами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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На церемонии выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что совсем недавно сенаторы единодушно поддержали вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации, поддержали их выбор вернуться на историческую родину. Россия приняла необходимые законы и изменения в Конституцию. Теперь в составе РФ официально 89 субъектов.

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«По сложившейся традиции флаги новых регионов займут законное место в Галерее флагов Совета Федерации. На мой взгляд, символично, что церемония проходит в канун Дня народного единства — праздника, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны и напоминает о важнейших страницах российской истории», — подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что путь домой для четырех регионов был непростым: долгие годы миллионы соотечественников вынуждены были жить в «чуждом для них по духу государстве», которое требовало от них отречься от своей истории, национальной идентичности, родного языка и культуры, а за отказ сделать это «жестоко и беспощадно карало».

«Но воля людей, их тяга к Родине оказались сильнее угроз», — заметила председатель Совфеда.

На референдумах, состоявшихся в конце сентября, большинство участников во всех четырех регионах проголосовали за присоединение к России.