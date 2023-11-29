Власть 29 ноября 2023, 16:13 Финский залив предложили переименовать в Невский или Кронштадтский Депутат Нилов предложил называть Финский залив Невским или Кронштадтским Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив. В качестве альтернативы он выдвинул названия Невский или Кронштадтский, сообщило РИА «Новости».

«Есть предложение вернуть ему название — „Невский“. Триста лет, ровно 300 лет, в 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив — Кронштадтским», — сообщил он.

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По словам депутата, многие петербуржцы недовольны, что их любимый залив называют Финским при недружественном отношении Финляндии к России.

Финляндия решила закрыть все пункты пропуска на границе с Россией до 13 декабря. Польша намерена отправить группу военных советников в Финляндию, чтобы помочь охранять границу. Финнов предупредили, что стягивание сил к российской границе может спровоцировать напряженность. Ранее RT сообщал, что Эстония тоже готова закрыть границы с Россией при необходимости.