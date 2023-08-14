Власть 14 августа 2023, 11:04 Финляндия не увидела причин для беспокойства из-за планов России увеличить число военных на границе Глава МИД Финляндии Валтонен не обеспокоена из-за увеличения войск РФ на границе

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Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на границе. Такое заявление сделала финский министр иностранных дел Элина Валтонен в интервью изданию Financial Times.

«На самом деле у нас нет никаких опасений в связи с этим. Это довольно ожидаемо», — сказала она.

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Так Элина Валтонен прокомментировала появившиеся сообщения, что Россия увеличит численность своих военных на границе с Финляндией. По ее словам, российско-финская граница «довольна пуста» во время украинского конфликта. Министр добавила, что если бы Россия сочла Финляндию угрозой, то она не отвела бы «свои войска, даже в ситуации, когда они заняты где-то еще».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что угрозы военной безопасности для страны на северо-западном и западном стратегических направлениях существенно возросли. Он назвал вступление Финляндии в НАТО «серьезным дестабилизирующим фактором».

Финское государство стало членом Североатлантического альянса в апреле 2023 года. Блок все еще рассматривает заявку Швеции.