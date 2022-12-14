Власть 14 декабря 2022, 16:31 Финансируемые Западом СМИ начали организовывать диверсии в России — Пискарев Депутат ГД Пискарев: Запад при помощи диверсий планирует навредить безопасности России РИА «Новости»

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Неправительственные организации и СМИ, которые получают финансирование от западных стран, перешли от вмешательства во внутренние дела России к организации диверсий внутри страны, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, депутаты располагают доказательствами того, что Запад намерен подорвать экономическую безопасность, сообщил ТАСС.

Парламентарий отметил, что финансируемые Западом журналисты раньше прибегали к «лживой пропаганде», а теперь организовывают диверсии и публикуют инструкции по их реализации. Пискарев напомнил, что в прошлом году в России совершили только одну диверсию, а в текущем — 21.

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По словам депутата, в распоряжении комиссии есть документы, фотографии и видео, подтверждающие, что Запад реализует планы дестабилизировать ситуацию в России и подорвать ее экономическую безопасность.

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«В том числе с помощью диверсий на предприятиях, в учреждениях, сооружениях, инфраструктурных объектах», — добавил Пискарев.

Музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* признали иноагентом из-за сравнения России с нацистской Германией. Лидер «Машины времени» пытался оспорить внесение в реестр, но суд отказал ему.

* Андрей Макаревич — лицо, признанное в России иностранным агентом.