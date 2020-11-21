Фигурантам дела об аргентинском кокаине суд предоставит переводчика

Испаноговорящим фигурантам дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу Дорогомиловский суд предоставит переводчика-синхрониста. Он удовлетворил просьбу защиты, поданную после демонстрации видеозаписи на иностранном языке в качестве вещественного доказательства.

Адвокат одного из обвиняемых Александр Костанянц сообщил ТАСС, что на следующем заседании ожидает увидеть переводчика-синхрониста с испанского языка с «аргентинским» диалектом на русский язык.

Он добавил, что 20 ноября присяжные, подсудимые и их адвокаты увидели видеоролик, снятый после обнаружения полицейскими расфасованного по брикетам наркотика в чемоданах, и его транспортировку в жандармерию Буэнос-Айреса.

«Это не посольство России, потому что в реальности такие объекты охраняют военные пограничники, а на прокурорской видеозаписи даже никакой охраны нет», — подчеркнул Костанянц.

Защита считает, что нет необходимости расследовать это дело в России, так как кокаин был найден в Аргентине.

В 2018 году в ходе совместной операции российских и аргентинских служб в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе была обнаружена партия кокаина весом 367 килограммов. Она принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава Али Абянову.

Он, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были задержаны в России. Еще двое фигурантов дела — в Аргентине. Из Германии был экстрадирован предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. Все фигуранты дела настаивают на своей невиновности.

Следующее заседание Дорогомиловского суда по делу запланировано на 12:00 мск 23 ноября.