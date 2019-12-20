Фигуранта дела Baring Vostok Александра Цакунова отправили под домашний арест

Экс-директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов решением Басманного суда Москвы был отправлен под домашний арест. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Банкир стал седьмым фигурантом дела Baring Vostok.

Судья Евгения Николаева отказала защите в ходатайстве, и отправила Цакунова под домашний арест до 13 января. Как уточнило РИА «Новости», обвинение банкиру пока не предъявлено, но он подозревается в переводе денег банка на другие счета.

«Участники незаконно выводили имущество банка на зарегистрированные и возглавляемые подставными лицами фирмы, а затем выводили на другие счета», — заявил следователь.

Защита Цакунова и прокурор настаивали, что оснований для заключения под стражу нет. Кроме того, в деле есть экспертная оценка акций компании IFTG. Она составляет 256 миллионов рублей, а не 600 тысяч. Адвокат банкира предлагал выпустить его под залог в размере 5-15 миллионов рублей. Однако суд поддержал просьбу следствия.

Ранее были задержаны шесть бизнесменов, которые обвиняются в присвоении 2,5 миллиардов рублей, принадлежащих банку «Восточный».

Речь идет об основателе фонда Baring Vostok Майкле Калви, топ-менеджере компании Филиппе Дельпале и их российских партнерах. Один из них, экс-глава «Восточного» Алексей Кордичев, признал свою вину и дал показания на других фигурантов дела.